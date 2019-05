p>CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO / Durante la conferenza di presentazione della gara di domani contro il, il tecnico del, è stato interrogato anche sul suo futuro, al momento poco saldo sulla panchina rossonera: "La parola 'dimissioni' non fa parte del mio modo di essere: penso solo a portare la squadra in Champions. Ho due anni di contratto e la società non mi ha mai comunicato che andrò via. Sono uscite cose assurde: tra me e il club ci sono intesa e rispetto".

