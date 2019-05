MLS, il VAR annulla il gol per un fallo... dell'arbitro

MLS VAR ARBITRO/ Capita spesso, da quando è stato introdotto il VAR, che un gol venga annullato per un fallo avvenuto durante l'azione. Non capita mai invece che, a commettere il fallo sia l'arbitro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Questo è quanto successo nella sfida di MLS fra Columbus Crew e DC United dove, il gol dinon è stato giudicato regolare per il contrasto fortuito fra il direttore di gara edche ha liberato la manovra offensiva. La sfida si è poi conclusa per 3-1 a favore del DC United, squadra nella quale milita Wayne. Per le ultime notizie sulla MLS---> clicca qui!