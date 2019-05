CALCIOMERCATO BARCELLONA LACAZETTE / Alexandre Lacazette, dopo una splendida stagione all'Arsenal, potrebbe presto trasferirsi al Barcellona.

In Inghilterra, 'Express' e 'The Sun', svelano diversi retroscena sul futuro dell'attaccante, per il quale i catalani sarebbero disposti ad offrire oltre 70 milioni di euro o i cartellini di Andre Gomes e Samuel Umtiti per avere il 'sì' di Emery. Gli osservatori blaugrana seguono da vicino il francese, che ha ottimi rapporti con Eric Abidal, segretario tecnico del club. L'ex del Lyone sarebbe la prima alternativa a, per il quale il Barça farà un altro tentativo in estate dopo quello fallito lo scorso anno.