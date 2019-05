MILAN BOLOGNA CONFERENZA MIHAJLOVIC / Alla vigilia del match col Milan che, in caso di vittoria, sancirebbe di fatto la certezza di una salvezza ormai vicinissima, Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa analizzando il momento del suo club e dei suoi rivali, che dal canto loro cercano punti vitali per tornare al quarto posto.

MOMENTO - "Il Milan vive un periodo simile a quello dell'Inter quando vincemmo a San Siro, può essere un vantaggio psicologico.

Il ritiro punitivo raramente serve a qualcosa, li ho utilizzati anche io in passato. Per loro è l'ultima spiaggia in vista Champions: prolbemi loro...".

TITOLARI - "Soriano è squalificato, quello che gli somiglia di più è Svanberg: è la partita giusta per mettersi in mostra, mi piace e alla lunga potrà essere titolare".

FUTURO - "Ne parleremo solo una volta raggiunta la salvezza, che sarebbe un mezzo miracolo. In 21 partite due vittorie, ora ne abbiamo già raggiunte sei: è arrivata la sveglia. Abbiamo fatto tanto, ma manca ancora l'ultimo scatto".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui