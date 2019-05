Empoli-Fiorentina, subito caso VAR: da rigore a calcio d'angolo!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>EMPOLI FIORENTINA VAR RIGORE / Empoli-Fiorentina parte subito con un caso da moviola : al primo minuto una conclusione di, respinta da, aveva causato un calcio di rigore fischiato da Irrati per un possibile fallo di mano del difensore. Una volta richiamato dal VAR, però, il fischietto ha rettificato la decisione, in quanto il braccio del difensore era aderente al corpo: semplice calcio d'angolo, quindi, per i locali.