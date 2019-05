CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX REAL MADRID JOVIC - Joao Felix o Jovic? Il Real Madridsembra aver ormai deciso di puntare sul bomber dell'Eintracht Francoforte.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Un alleato in più per la: stando, infatti, a 'Don Balon', il probabile approdo del serbo nella capitale spagnola consentirebbe ai bianconeri di avere via libera per la stellina del, con i castigliani in seconda fila. In ogni caso, un'operazione complicata visto che le richieste del club lusitano per il cartellino del 19enne attaccante portoghese si aggirano sui 100 milioni di euro.