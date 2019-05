Inter e Juventus, altra insidia inglese per Mata

CALCIOMERCATO INTER MATA JUVENTUS BRIGHTON SCADENZA CONTRATTO 2019 MANCHESTER UNITED - Oltre al futuro di David de Gea, il Manchester United è alle prese anche con quello di Juan Mata.

Il 31enne spagnolo è in scadenza di contratto il 30 giugno prossimo e il club inglese ha presentato all'entourage del calciatore una proposta di prolungamento fino al 2020 con opzione per un'ulteriore stagione . Il calciatore non ha ancora preso una decisione, ma sono diversi i club sulle sue tracce. In, è stato accostato a top club del calibro di, mentre in Spagna ci sarebbero il, si tratterebbe di un ritorno, e l'. Adesso si è aggiunta un'altra pretendente: secondo il 'Mirror', ildi Chrissarebbe interessato al mancino.