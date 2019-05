Bayern Monaco, ufficiale l'addio di Ribery: l'annuncio del club

CALCIOMERCATO BAYERN RIBERY / A 36 anni, dopo 12 stagioni, oltre 400 partite giocate e 120 gol segnati, si chiude l'avventura di Franck Ribery con il Bayern Monaco.

Il club bavarese ha annunciato oggi l'intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza del francese con un comunicato che conteneva anche delle dichiarazioni del calciatore: "Quando sono arrivato al Bayern per me si è avverato un sogno: l'addio non sarà semplice, ma non dobbiamo dimenticare ciò che abbiamo conquistato assieme, oltre 20 titoli".

Karl-Heinz Rummenigge, CEO del club, ha salutato Ribery e Robben, altro pezzo di storia che lascia a fine stagione: "La nostra società deve tanto a entrambi e li saluterà con un addio grandioso ed emozionante. Con loro abbiamo vissuto il decennio più vincente della storia". Per entrambi, nel 2020, avrà luogo una gara d'addio: Ribery, nel frattempo, potrebbe proseguire la sua carriera in Qatar.

