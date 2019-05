NAPOLI DIAWARA / Ai saluti: Amadou Diawara dopo tre stagione in azzurro è destinato a lasciare Napoli. Il centrocampista guineano non ha convinto Carlo Ancelotti ed è uno dei probabili partenti estivi.

Il suo futuro - riferisce il 'Corriere dello Sport' - potrebbe essere lontano dall'Italia: su di lui c'è, infatti, l'che lo ha individuato come possibile rinforzo per il centrocampo. Arrivato dalper circa 15 milioni di euro, il 21enne non ha mai convinto in pieno tanto che ha fatto spesso panchina: il suo futuro è segnato ma c'è da soddisfare la richiesta diche per cederlo a titolo definitivo vuole una cifra superiore ai 20 milioni di euro. Per Diawara in passato si è parlato anche dell'interessamento del