MILAN SAINT-MAXIMIN / A lungo seguito dal Milan a gennaio, Saint-Maximin potrebbe vestirsi del rossonero milanista con qualche mese di ritardo.

In vista dell'estate si riparla di un suo possibile approdo in Italia e l'esterno del Nizza, in alcune dichiarazioni riportate da 'sportmediaset.it', non esclude questa possibilità: "Sì, ho avuto l'opportunità di andare al Milan nel mercato invernale, ma non è andata in porto. I rossoneri sono sicuramente un grande club: di sicuro mi sento pronto a salire di grado e ad andare in una squadra più prestigiosa. Per ora sono concentrato sul campo e voglio aiutare la mia squadra a vincere. Poi a fine stagione tireremo le somme". Ventidue anni, esterno offensivo, in stagione con la maglia delè andato a segno sei volte in 32 apparizioni.