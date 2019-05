CALCIOMERCATO INTER NAPOLI VAN DE BEEK / Accostato a Inter e Napoli, Donny van de Beek è uno degli uomini del momento grazie alla splendida cavalcata in Champions League dell'Ajax. In gol contro Juventus e Tottenham, il 22enne centrocampista olandese ha conquistato un po' tutti: in Inghilterra, oltre a Barcellona, Psg, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, si parla dell'interesse proprio degli Spurs.

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale CLICCANDO QUI . Il 'Daily Mail', infatti, riferisce di un interessamento diper il gioiello dei Lancieri, valutato circa 50 milioni di euro. Un affare che si potrebbe concretizzare soprattutto se Eriksen lascerà Londra, destinazione: i blancos sono da tempo sulle tracce del danese e quest'estate potrebbe segnare quella del trasferimento. Operazione da almeno 100 milioni, cifra che il Tottenham potrebbe poi sfruttare per dare l'assalto da van de Beek.