CALCIOMERCATO JUVENTUS DE GEA MANCHESTER UNITED PSG SCADENZA CONTRATTO 2020 RINNOVO - Continua a tenere banco in casa Manchester United il futuro di David de Gea. L'estremo difensore spagnolo è in scadenza di contratto nel 2020 e la prossima settimana sarà decisiva per il suo futuro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il club inglese non vuole iniziare la stagione col portiere in scadenza e, secondo il 'Sun', è pronto a presentare l'ultima offerta per prolungare il contratto: 21 milioni di euro a stagione. Il 28enne calciatore della Nazionale spagnola è nel mirino del, in attesa di capire quale sarà il futuro di Gigi, e anche lasegue con attenzione l'evoluzione della situazione.