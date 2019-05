CALCIOMERCATO INTER MODRIC REAL MADRID ZIDANE - Si riapre la pista Luka Modric per l'Inter. Il centrocampista croato è stato molto vicino al trasferimento al club nerazzurro nell'estate scorsa, ma il Real Madrid non ha mai aperto alla cessione del numero 10, vincitore del Pallone d'Oro 2018. Nella stagione terribile dei castigliani, però, è finito anche lui e neanche il ritorno di Zinedine Zidane in panchina ha cambiato le cose.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'allenatore, riporta 'As', non è contento del rendimento del croato e non è più sicuro di trattenerlo in rosa anche per la prossima stagione. La posizione del club sarebbe cambiata: se nei mesi scorsi era considerato incedibile, adesso appare disposto ad ascoltare le offerte che arriveranno nel mercato estivo per il 33enne mediano (in scadenza di contratto nel 2020) che, di contro, ha tutta l'intezione di prolungare la sua esperienza col Real. E l'Inter potrebbe tornare alla carica.