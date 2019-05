CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ASENSIO / Cento milioni di euro per portare in Italia Marco Asensio: Juventus e Inter avrebbero rotto gli indugi presentando al Real Madrid un'offerta monstre per il 23enne trequartista. Lo riferisce 'as.com' secondo cui il tramite tra i club italiani e il presidente Florentino Perez sarebbe stato l'agente di Asensio Horacio Gagliolo: la risposta dei blancos però in entrambi i casi è stata negativa.

Zinedinenon ha alcuna intenzione di privarsi del calciatore di Palma de Maiorca, chevorrebbe in bianconero, e lo stesso 23enne non vuole lasciare il. Le ultime notizie sul calciomercato CLICCANDO QUI . Ecco quindi il rifiuto dialla super offerte di Inter e Juventus per Asensio: una proposta arrivata un paio di settimane fa ma che non ha scalfito l'idea della dirigenza blanca. Asensio è legato alle 'merengues' da un contratto fino al 2023 con una clausola rescissoria da 500 milioni di euro.