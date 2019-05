NAPOLI PEREZ NEWCASTLE / Potrebbe arrivare da una vecchia conoscenza del Napoli il rinforzo in attacco: come si legge sull'edizione odierna de 'Il Mattino', infatti, gli azzurri avrebbero poggiato gli occhi su Ayoze Perez.

Venticinque anni, attaccante spagnolo in grado di giocare in tutte le posizioni del reparto offensivo, è uno dei possibili obiettivi di Giuntoli per la prossima stagione. In questo campionato Perez è stata una delle sorprese deldi: 11 le reti realizzate in Premier League in 35 presenze finora dopo le 8 segnature della scorsa stagione. Soltanto un'idea al momento conche resta il nome più caldo per l'attacco dinella prossima stagione.