CALCIOMERCATO INTER CONTE ROMA CHELSEA CAUSA LEGALE - Antonio Conte è l'allenatore più cercato dai club italiani ed esteri. Sulle sue tracce sono segnalate l'Inter, nel caso in cui dovesse arrivare il divorzio da Spalletti, Roma, che cerca un tecnico di alto livello per il post Ranieri (contatti anche con Mourinho), e Paris Saint-Germain, che deve decidere se andare avanti con Tuchel dopo una stagione decisamente deludente. Sullo sfondo resta anche l'ipotesi di un clamoroso ritorno alla Juventus, in attesa di capire cosa uscirà fuori dall'incontro tra l'attuale trainer bianconero, Massimiliano Allegri, e il presidente Andrea Agnelli.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nel frattempo, Conte è anche alle prese con una causa intentata contro il Chelsea dopo l'esonero dell'estate del 2018 e, nella tarda serata di ieri, è circolata la voce che vedrebbe l'ex commissario tecnico dell'Italia vittorioso nei confronti del club londinese CLICCANDO QUI potrai seguire in tempo reale tutte le ultime notizie. Una indiscrezione, però, che non trova conferma nelle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it : la questione va ancora avanti e bisognerà ancora attendere per capire come andrà a finire. Nel frattempo, lo stesso Conte ha chiesto tempo a tutte le società interessate , in attesa di capire come andranno a finire i vari campionati. Dunque, tutto è ancora in ballo.