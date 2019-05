MILAN SUSO ORSOLINI / Oggi saranno avversari, domani... chissà: il Milan e Riccardo Orsolini potrebbero incrociare i loro destini nella prossima stagione. L'attaccante del Bologna (ma di proprietà della Juventus) è una delle idee della dirigenza rossonera in caso di partenza di Suso: lo spagnolo è uno dei sacrificabili e il 22enne di Ascoli Piceno sarebbe entrato nella lista dei possibili sostituti.

Lo scrive la 'Gazzetta Sportiva' secondo cui però l'affare è tutt'altro che semplice: a complicare le cose, oltre alla concorrenza dell', c'è anche la particolare situazione contrattuale del calciatore. Il Bologna vanta, infatti, il diritto di riscatto per Orsolini (14 milioni) con lache potrebe controriscattarlo per 20 milioni, il tutto entro il 23 giugno. Il Milan quindi dovrebbe aspettare quella data e poi mettere sul piatto un'offerta superiore ai 20 milioni di euro per arrivare al calciatore.