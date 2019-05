CALCIOMERCATO INTER CHIESA PÉPÉ / L'obiettivo in cima alla lista dei desideri dell'Inter risponde al nome di Federico Chiesa: giovane, di talento, corteggiato da mezza Europa. Il problema è proprio questo: per arrivare al 21enne attaccante della Fiorentina, i nerazzurri dovranno vedersela con diverse squadre, Juventus su tutte.

Eppurecorrisponde all'identikit ideale per la società lombarda anche per caratteristiche tecniche: è adatto, infatti, sia allo schema tattico attuato da, in caso di conferma dell'allenatore toscano, sia all'eventuale 3-5-2 di Antonio, nel caso in cui l'ex Chelsea dovesse accasarsi in nerazzurro. Gli ultimi aggiornamenti in tempo reale sono disponibili CLICCANDO QUI

La trattativa però si preannuncia molto difficile per costi e concorrenza ed allora Marotta studia le alternative: ha caratteristiche diverse, ma è comunque considerato il nome giusto in caso non dovesse arrivare Chiesa. Si parla di Pépé del Lille: il club francese ha annunciato la sua cessione ma c'è da battere la concorrenza del Bayern Monaco e fare i conti con la valutazione di circa 60 milioni di euro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui