INTER ROMA CONTE / Gli abboccamenti ci sono stati e la disponibilità è arrivata ma per il futuro di Antonio Conte c'è ancora da aspettare. E' lo stesso tecnico pugliese ad aver chiesto alle società interessate di attendere: come si legge sul 'Corriere dello Sport', l'allenatore vuole capire bene cosa accadrà in Italia ed in Europa prima di prendere la sua decisione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Così nei contatti con la società giallorossa - gli aggiornamenti in tempo reale li puoi trovare cliccando qui - ha sì dato la sua disponibiliità di massima ma ha anche chiesto più tempo: Conte vorrebbe capire cosa uscirà dal verticema anche l'evoluzione della questioneal. Poi c'è l'Inter che - al momento - sembra la preferita dall'exspingono per il cambio di allenatore mapropende più per una conferma di Spalletti che in caso di Champions sarebbe molto più che un'ipotesi. Così a Roma ed Inter non resta che attendere quel che accadrà nella prossime settimane: in casa giallorossa, in caso di no di Conte, si farebbe largo l'ipotesi di confermare Ranieri.