CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA RABIOT / Questione di giorni e finalmente ci sarà l'incontro Agnelli-Allegri durante il quale verranno gettate le basi per il futuro della Juventus. Tanto chiacchierato (se ne parla da febbraio), il vertice dovrà sancire in maniera definitiva la conferma del tecnico toscano alla guida dei bianconeri e tracciare le linee guida per il futuro. All'incontro il presidente vorrà chiarezza da Allegri e soprattutto la rassicurazione che eventuali chiamate di big europee non lo faranno cambiare idea. Dall'altro lato, l'allenatore non vuole un'altra stagione all'insegna dell'emergenza costante: chiede rinforzi di qualità in difesa e a centrocampo.

Calciomercato Juventus, da Manolas a de Ligt: la difesa dipende dal budget

I due discuteranno anche delle cessioni (da, dagli indiziati): accordo probabile anche perché - al momento - alternative importanti per la panchina della Juventus non sembrano esserci (è al momento un sogno) se si esclude il ritorno di Conte.

Ecco quindi che entrerà poi in scena Paratici che dovrà accontentare il tecnico: come? Come si legge su 'TuttoSport', molto dipenderà dal centrocampista che si riuscirà a regalare ad Allegri. I nomi caldi sono quelli di Pogba e Rabiot e l'arrivo di uno o l'altro avrà conseguenze anche in difesa. Già perché per il centrocampista del Manchester United, desiderio anche del Real Madrid, servono 150 milioni di euro ed in quel caso il budget per gli altri reparti - al di là delle cessioni - sarà ridotto: così i nomi 'buoni' sarebbero quelli di Manolas (clausola da 36 milioni), Savic o Boateng. Per l'attacco invece spazio alle contropartite tecniche: Orsolini per arrivare a Chiesa, Pereira e Rogerio per Joao Felix. E con Rabiot? L'arrivo a parametro zero del centrocampista del Psg cambierebbe le carte in tavola: a quel punto via con l'assalto a de Ligt, Varane o Ruben Dias (con l'aiuto di Jorge Mendes).

