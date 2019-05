Liverpool, infortunio Salah: Klopp svela le condizioni dell'egiziano

LIVERPOOL INFORTUNIO SALAH KLOPP /Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, dopo la sofferta vittoria sul Newcastle ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Salah, costretto ad abbandonare al gara al minuto 73 in barella a causa di un brutto scontro di gioco con il portiere Martin Dubravka, che gli ha causato un colpo alla testa.

Le condizioni dell'egiziano non preoccupano, almeno secondo l'allenatore: "Ha visto gli ultimi minuti della partita nello spogliatoio e stava bene", ha dichiarato il tedesco. Solo uno spavento per l'ex Roma, quindi.

Klopp ha poi analizzato il momento dei suoi, che vantano due punti in più del Manchester City in attesa della gara di lunedì tra citizens e Leicester: "Non sento pressione: se riusciremo ad essere campioni ben venga, totalizzare 94 punti è incredibile. Quella col Newcastle è stata una partita durissima, una battaglia vinta con passione, cuore e volontà assoluta di farcela".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui