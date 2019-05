LIVERPOOL INFORTUNIO SALAH / Paura per Mohamed Salah durante il match tra Newcastle e Liverpool: la stella dei reds, al minuto 68, ha subito un duro colpo alla testa dopo uno scontro col portiere avversario Dubravka. L'egiziano ha abbandonato il campo in barella e in lacrime, preoccupando compagni e tifosi.

Alla fine, almeno, il club di Klopp ha potuto festeggiare una sofferta vittoria che cancella parzialmente l'amarezza del ko di Barcellona: al St. James' Park è finita 2-3 (reti di Van Dijk, Atsu, Salah, Rondon, Origi) e il Liverpool torna leader della Premier con 94 punti, due in più del City che lunedì ospiterà il Leicester.