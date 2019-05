Udinese-Inter, Nainggolan: "Vogliamo la Champions: ora tre battaglie!"

UDINESE INTER NAINGGOLAN / Radja Nainggolan non è riuscito a festeggiare il suo 31esimo compleanno con una vittoria.

Il centrocampista dell'Inter, ai microfoni di 'DAZN', ha commentato il momento nerazzurro dopo la sfida finita 0-0 : "Abbiamo lasciato a casa due punti importanti, dovremo rifarci col Chievo, dipenderá solo da noi. La partita era complessa, loro erano chiusi e organizzati bene, ci è mancato l'ultimo passaggio per fare gol, o un pizzico di fortuna in piú in area, considerando un paio di situazioni nelle quali potevamo far meglio. Mancano tre finali, saranno tre battaglie, il nostro obiettivo è qualificarci alla Champions: dobbiamo farlo per forza".