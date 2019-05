PAGELLE TABELLINO UDINESE INTER VOTI/ Partita equilibrata quella della Dacia Arena fra Udinese ed Inter con i nerazzurri che avevano praticamente un match point per la qualificazione in Champions League. Il primo tempo è di stampo nerazzurro con un paio di occasioni pericolose, prima con Lautaro poi con Brozovic. Nella ripresa l'Udinese aggredisce ma la squadra di Spalletti tiene il campo e sfiora la rete con De Vrij. La partita però si chiude sullo 0-0, un pareggio che vale più per l'Udinese che per l'Inter.

UDINESE

Musso 7 - Bravo, anche con metodi non ortodossi, a respingere un paio di cross e conclusioni potenzialmente pericolosi. Fantastico su Keita nel finale.

Larsen 6 - Ordinaria amministrazione per il danese contro un Perisic non particolarmente ispirato.

De Maio 6 - Gli manca un po' di qualità nella prima impostazione ma difensivamente si muove bene.

Nuytinck 6 - Bravo in marcatura su Lautaro Martinez, nonostante il dinamismo dell'argentino.

D'Alessandro 5,5 - Chiamato a coprire più che a spingere, tocca pochi palloni. Dall'81' Wilmot S.V.

Mandragora 6 - In mediana è dinamico e porta un po' di qualità a differenza del suo compagno di reparto Sandro, un po' sottotono.

Sandro 5 - Partita negativa per l'ex centrocampista di Tottenham e Benevento. Dal 73' Hallfredsson S.V.

De Paul 6,5 - Il solito apporto di qualità e velocità che accelera e rende pericolosa la manovra dei ragazzi di Tudor.

Zeegelaar 6 - Bene in copertura, leggermente di meno in fase di spinta.

Lasagna 5,5 - Spesso si fa trovare fuori posizione ma viene anche cercato poco.

Pussetto 5 - Troppo poco per un giocatore con la sua gamba e la sua verve. Dal 61' Okaka 5,5 - Qualche sponda interessante e poco più.

All. Tudor 6 - Una difesa ordinata consente all'ex giocatore della Juventus di strappare un punto importante per la salvezza.

INTER

Handanovic 6 - Esclusa una parata su Mandragora è uno spettatore non pagante della sfida.

D'Ambrosio 6 - Rischia moltissimo nel primo tempo con quell'entrataccia che potrebbe costargli il cartellino rosso.

Per il resto, sbaglia poco.

De Vrij 6 - Poche sbavature e poche disattenzioni per il difensore centrale ex Lazio.

Skriniar 5,5 - Non sembra il solito Skriniar e lo si nota da alcuni disimpegni non perfetti.

Asamoah 7 - Partita impeccabile dell'ex di questa sfida, uno dei più pericolosi della squadra di Spalletti.

Brozovic 6 - Molto bene nel primo tempo, esclusa l'ingenuità su Mandragora, nella ripresa invece cala un po'.

Valero 5 - Lento e compassato non riesce mai ad entrare in partita. Dal 64' Icardi 6 - Recupera qualche pallone dalla spazzatura della partita. Non ha grandi occasioni dalle parti di Musso.

Politano 5 - Poteva fare molto di più ma la fisicità dei difensori dell'Udinese lo limita e lo rende praticamente innocuo in zona gol. Dal 77' Candreva 6 - Un cross e poi un paio di calci d'angolo guadagnati.

Nainggolan 5,5 - Ci prova con una certa frequenza, ma alcune conclusioni sono decisamente velleitarie. Nel finale, con un'apertura sanguinosa, rischia di mettere in serio pericolo la sua difesa.

Perisic 5,5 - Meglio del collega dell'altra fascia ma non ad un livello sufficiente: va a corrente alternata.

Lautaro 5,5 - Qualche spunto per la manovra ma poco mordente negli ultimi 16 metri. Dal 79' Keita 6 - Nel finale sfiora una rete fondamentale per la corsa Champions

All. Spalletti 5,5 - Gli attaccanti sono poco ispirati e la squadra non gira in zona offensiva. Fallito parzialmente il primo match point per la Champions, ora servirà uno sforzo in più.

ARBITRO: Rocchi 5,5 - Un paio di dubbi nel primo tempo, prima su D'Ambrosio, poteva essere rosso, poi su Brozovic che ha rischiato moltissimo nella sua area di rigore. Meglio nella ripresa.

TABELLINO

Udinese-Inter 0-0

Udinese (3-5-2): Musso; Stryger Larsen, De Maio, Nuytinck; D'Alessandro (Dall'81' Wilmot), Mandragora, Sandro (Dal 73' Hallfredsson), De Paul, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto (Dal 61' Okaka). All. Tudor

Inter(4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Borja Valero (Dal 64' Icardi); Politano (Dal 77' Candreva), Nainggolan, Perisic; Lautaro (Dal 79' Keita). All. Spalletti

Arbitro: Rocchi (Firenze).

Marcatori:

Ammoniti: 13' Sandro (U), 15' D'Ambrosio (I), 66' Brozovic (I)

Espulsi:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui