SERIE A UDINESE INTER / Pareggio senza reti in Udinese-Inter: l'anticipo della 35a giornata di Serie A alla Dacia Arena finisce senza reti. Tudor e Spalletti si spartiscono la posta in palio al termine di una gara vivace per ritmo ma senza grandi occasioni da rete. I nerazzurri partono con Martinez in avanti e Icardi in panchina ed è proprio il 'Toro' a scheggiare il palo con una deviazione di testa.

Il primo tempo si chiude con un sussulto nell'area interista: contatto, proteste friulani ma(e il Var) lasciano proseguire.

Nella ripresa l'Inter occupa con maggior continuità la metà campo avversaria ma nelle due-tre occasioni in cui i nerazzurri riescono a liberarsi al tiro trovano Musso attento. Spalletti si gioca la carta Icardi ma il risultato non si sblocca: nel finale occasionissima per Keita ma Musso è ancora bravo. Finisce 0-0 con Udinese e Inter che mancano l'appuntamento con i rispettivi obiettivi che sono ancora tutti da conquistare.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 89*; Napoli 70; Inter* 63; Atalanta 59; Roma 58; Torino* 57; Milan 56; Lazio 55; Sampdoria 48; SPAL* 42; Sassuolo 41; Cagliari e Fiorentina 40; Bologna e Parma 37; Genoa 35; Udinese* 34; Empoli 29; Frosinone 23; Chievo* 15

*una partita in più

