Juventus, obiettivo Pogba: l'annuncio del fratello sul futuro

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Paul Pogba, dopo una stagione complessa, potrebbe dire addio al Manchester United nella prossima sessione di calciomercato. Il talento francese è nel mirino della Juventus, che lo rivorrebbe a Torino, ma anche del Real Madrid.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Suo fratello Florentin, anche lui calciatore (milita nell'Atlanta United della MLS) ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo 'AS', analizzando il momento: "La stagione è stata difficile, ma per me Paul ha fatto un buon lavoro. Il Manchester United difficilmente tornerà in Champions, vedremo". Sull'importanza che potrebbe avere la figura di Zidane per la decisione sul suo futuro, ha aggiunto: "Al momento non posso dire molto, ma succederà qualcosa. Ora arriva l'estate: vedremo se resterà o andrà via".