INTER JUVENTUS ICARDI / Si gioca Udinese-Inter ma Mauro Icardi è in panchina con Spalletti che gli ha preferito Lautaro Martinez dal primo minuto.

A tenere banco anche durante il match è il futuro dell'ex capitano nerazzurro con la Juventus che resta la pista più percorribile per Icardi . Proprio un tifoso bianconero al rientro sul terreno di gioco dagli spogliatoi dell'argentino per il secondo tempo ha invitato il calciatore: "Vieni alla Juve" le sue parole. Frasi alle quali Icardi non ha risposto continuando il suo cammino verso la panchina.