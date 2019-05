DIRETTA NAPOLI CAGLIARI FORMAZIONI / Solo per lo spettacolo. Senza alcuna implicazione di classifica, Napoli-Cagliari chiude il programma domenicale della trentacinquesima giornata di Serie A. Pienamente recuperato, Albiol tornerà titolare dopo tanto tempo. In casa azzurra, c'è grande attesa per vedere come verranno accolti gli azzurri dai tifosi di casa che a Frosinone hanno criticato i calciatori.

Calciomercato.it vi offre il match in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-CAGLIARI

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Verdi, Allan, Zielinski, Younes; Insigne, Mertens. All. Ancelotti

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Romagna, Ceppitelli, Lykogiannis; Ionita, Cigarini, Deiola; Barella; Cerri, Pavoletti. All Maran

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 89; Napoli 73; Inter 63; Atalanta 62; Roma 59; Torino 57; Milan* 56; Lazio 55; Sampdoria 49; SPAL 42; Sassuolo 42; Cagliari e Fiorentina 40; Parma 38; Bologna* 37; Genoa 36; Udinese 34; Empoli 32; Frosinone 24; Chievo 15

*una partita in meno

