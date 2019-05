CALCIOMERCATO SPAL SEMPLICI / Leonardo Semplici ha portato la Spal alla seconda salvezza consecutiva e al termine della vittoria contro il Chievo ai microfoni di 'Sky' ha parlato anche del suo futuro: "Resto? Vediamo, la cosa principale era raggiungere questo obiettivo. Ora come sempre parleremo, credo ci siano i presupposti per andare avanti. Bisogna però essere in due, vedere la società quello che vuole e quali sono gli obiettivi.

Sicuramente il mio percorso qui è stato particolare, dalla C al secondo anno consecutivo in A: sono stati 4 anni e mezzo straordinari e bellissimi, valuteremo insieme il futuro di entrambi. Se arriverà la chiamata di una grande, la valuteremo. Facendo questo mestiere è giusto avere ambizioni e migliorarsi: se sono arrivato in A è perchè l'ho conquistata sul campo. Nel mio futuro, se ci sarà la possibilità, mi piacerebbe allenare squadre ancora più ambiziose: come sempre, però, voglio tenere i piedi per terra e festeggiare questa salvezza, che è come uno scudetto. Poi valuteremo insieme alla mia società".