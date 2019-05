CALCIOMERCATO NAPOLI ZAPATA ATALANTA / Duvan Zapata è, senza dubbio, uno degli attaccanti più in voga di questa stagione di Serie A.

Il colombiano ha già segnato 26 reti nelle 43 gare ufficiali disputate con, che l'anno scorso lo ha prelevato dalla Sampdoria in prestito biennale (7 milioni a stagione) con un diritto di riscatto fissato a quota 12.

L'ex della Sampdoria fu lanciato nel calcio europeo dal Napoli, che starebbe sondando il terreno per un clamoroso ritorno all'ombra del Vesuvio: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, al momento non ci sono stati contatti ufficiali tra le parti in causa, ma Duvan sarebbe ben lieto di tornare a vestire la maglia azzurra e di mettersi a disposizione di Ancelotti.

Nonostante nelle sue due stagioni napoletane abbia fatto fatica a mettersi in mostra, l'attaccante conserva un ottimo ricordo di tifoseria e città, nella quale non avrebbe alcun problema a tornare a vivere. Il suo 'sì', quindi, ci sarebbe, ma l'ipotesi è prematura: per ora non esiste una trattativa e Zapata è totalmente immerso nella sua avventura atalantina. Col quarto posto in ballo e la storica finale di Coppa da giocarsi, non potrebbe essere altrimenti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui