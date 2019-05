DIRETTA GENOA-ROMA FORMAZIONI LIVE / Valida per la trentacinquesima giornata di Serie A, Genoa-Roma è una gara fondamentale per la lotta salvezza e la corsa Champions.

Rinata sotto la guida di Claudio, la squadra giallorossa deve vincere per mantenere in vita le speranze di qualificazione alla prossima Champions, ma di fronte si troverà un Genoa desideroso di fare risultato. Calciomercato.it vi offre la sfida di Marassi in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-ROMA

GENOA (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Radovanovic, Veloso, Lerager; Kouame, Pandev. All. Prandelli

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All. Ranieri

CLASSIFICA SEIRE A:

