DIRETTA GENOA-ROMA FORMAZIONI LIVE / Valida per la trentacinquesima giornata di Serie A, Genoa-Roma è una gara fondamentale per la lotta salvezza e la corsa Champions. Rinata sotto la guida di Claudio Ranieri, la squadra giallorossa deve vincere per mantenere in vita le speranze di qualificazione alla prossima Champions, ma di fronte si troverà un Genoa desideroso di fare risultato.

Calciomercato.it vi offre la sfida di Marassi in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-ROMA

GENOA (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Veloso, Radovanovic, Bessa; Lapadula, Kouamé.. All. Prandelli

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 89; Napoli* 70; Inter 63; Atalanta 62; Roma 59; Torino 57; Milan* 56; Lazio 55; Sampdoria 49; SPAL 42; Sassuolo 42; Cagliari* e Fiorentina 40; Parma 38; Bologna* 37; Genoa 36; Udinese 34; Empoli 32; Frosinone 24; Chievo 15

*una partita in meno

