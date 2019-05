CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC / Nonostante il campionato vinto la Juventus riflette su quel che sarà la prossima stagione: obiettivo di Paratici per la mediana è alzare la qualità della rosa visto che il solo Pjanic ha un livello tecnico elevato.

Proprio il bosniaco in quest'annata ha avuto un rendimento non costante, tanto che - riferisce 'sportmediaset.it' - si cercherà un calciatore dello stesso livello tecnico o superiore per affiancare o sostituire l'ex Roma: il nome al vaglio del responsabile dell'area sport bianconera è quello didel, uno che secondo i dirigenti juventini potrebbe consentire anche di rinunciare a Pjanic. Il problema arriva da Madrid dove il Real è alle prese con una rifondazione profonda che vede tra gli obiettivi principali proprio il danese degli 'Spurs'.