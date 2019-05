PAGELLE E TABELLINO DI CHIEVO-SPAL/ Vince e convince la squadra di Semplici che ipoteca la salvezza per il suo terzo anno consecutivo in Serie A. A Di Carlo non basta Grubac, per impensierire i bianco blu.

CHIEVO

Semper 6 – Incolpevole sui gol presi. Precisi i suoi disimpegni con i piedi.

Andreolli 6 – Prova discreta dell’ex difensore di Inter e Roma, che prova ad arginare Fares e Kurtic.

Cesar 5,5 – Guida la difesa come può, provando a limitare il duo Floccari-Petagna ma non sempre vi riesce.

Frey 5 – Dopo un discreto primo tempo, con qualche buona chiusura, crolla anche lui nel secondo tempo.

Depaoli 5,5 – Giornata particolarmente difficile per l’esterno gialloblù che non sempre riesce a chiudere su Lazzari. Dal 31’ Karamoko 5 - Corre tanto ma a vuoto, senza mai essere incisivo in entrambe le fasi di gioco.

Rigoni 6 – Prova ad aiutare Andreolli in fase di non possesso palla, per poi verticalizzare per le due punte.

Hetemaj 6 – Funge da schermo davanti la difesa, nell’intento di limitare le sortite offensive della Spal. Dal 46’ Dioussé 5– Entra poco concentrato in campo e, da un suo errore a centrocampo, arriva il gol di Floccari.

Ndrecka 5,5 – Funge da raccordo tra il centrocampo e l’attacco, provando a trasformare l’azione da difensiva a offensiva.

Vignato 6 – Arretra spesso la sua posizione, per velocizzare il gioco del Chievo. Dal 73’ Stepinski 5,5 – Fa ben poco per rendersi pericoloso.

Meggiorini 5 – Generoso come sempre nell’andare in pressione sul portatore di palla, ma anche troppo nervoso per concludere sotto porta.

Grubac 6 – Dopo i primi 20’ sotto tono, il giovane attaccante gialloblù riesce a guadagnare fiducia e spazi, andando anche vicino al gol.

All. Di Carlo 5 – Il suo Chievo si scioglie come neve al sole dopo soli 7’ di gioco, dimostrando che ci sarà tanto da lavorare per la prossima stagione.

SPAL

Viviano 6 – Tiene sempre sotto pressione il suo reparto difensivo, per evitare cali di concentrazione. Bene nelle uscite basse.

Dall’85’ Poluzzi – s.v.

Cionek 6 – Discreta prova dell’ex Palermo, che cerca sempre di giocare d’anticipo sull’avversario.

Felipe 7 – Dopo il Genoa, l’ex Udinese mette a segno altri due reti, dimostrando ancora una volta tutta la sua bravura nel gioco aereo.

Bonifazi 6,5 – Così come nelle precedenti gare, eccelle nelle chiusure ma commette qualche leggerezza quando si tratta di giocare d’anticipo sull’avversario.

Lazzari 6,5 – Corre come un treno, tenendo sempre in costante apprensione la difesa del Chievo.

Murgia 6 – Continua la crescita dell’ex Lazio, che riesce a dettare bene i tempi di gioco della Spal.

Missiroli 6 – Qualità ed esperienza per l’ex Sassuolo, che fa sempre una buona fase d’interdizione. Dal 68’ Schiattarella 6,5 – Entra in campo e fornisce subito un ottimo assist a Kurtic che insacca in rete.

Kurtic 6,5 – Dopo un primo tempo poco convincente, cresce nel secondo andando anche a segno.

Fares 6 – Grande impegno come al solito, ma anche grande intelligenza tattica, creando gli spazi per Kurtic.

Petagna 6 – Bravo nel protegger palla per far salire la squadra. Cerca sempre di creare gli spazi giusti per Floccari.

Floccari 7 – Quando gli capita, dialoga molto bene con Petagna, provando a sfruttare al massimo le occasioni che gli si presentano, come in occasione del gol messo a segno al 47’. Dal 75’ Antenucci – s.v.

All. Semplici 6,5 – La sua Spal corre, costruisce e segna, ipotecando la salvezza per il secondo anno consecutivo.

Arbitro: Ros 6 – Discreta direzione del direttore di gara della sezione di Pordenone che, alla sua seconda gara in Serie A, predilige il dialogo con i calciatori, sanzionando con l’ammonizione solo i falli più cattivi.

TABELLINO

CHIEVO-SPAL 0-4

Chievo (4-3-1-2): Semper, Andreolli, Cesar, Frey, Depaoli (31’ Karamoko), Rigoni, Hetemaj (46’ Dioussé), Ndrecka, Vignato (73’ Stepinski), Meggiorini, Grubac. A disposizione: Caprile, Tanasijevic, Jaroszynski, Tomovic, Burruchaga, Piazon, Kiyine, Pellissier, Pucciarelli. All. Di Carlo

Spal (3-5-2): Viviano (85’ Poluzzi), Cionek, Felipe, Bonifazi, Lazzari, Murgia, Missiroli (68’ Schiattarella), Kurtic, Fares, Petagna, Floccari (75’ Antenucci). A disposizione: Gomis, Fulignati, Regini, Costa, Simic, Valoti, Valdifiori, Jankovic, Paloschi. All. Semplici

MARCATORI: 8’ – 55’ Felipe (S), 47’ Floccari (S), 81’ Kurtic (S)

ARBITRO: Riccardo Ros (Sez. di Pordenone)

AMMONITI: 18’ Depaoli (C), 57’ Meggiorini (C), 60’ Dioussè (C)

ESPULSI:

