Juventus, futuro Joao Felix: scende in campo la famiglia!

CALCIOMERCATO JUVENTUS FELIX FAMIGLIA / La Juventus continua a coltivare il sogno JoaoFelix. Un sogno decisamente caro, che potrebbe portare il Benfica ad incassare più di 100 milioni di euro per il suo campioncino. Portare in Italia il talento portoghese classe 1999 non sarà per nulla facile e non solo per le alte richieste del club che ne possiede il cartellino ma soprattutto per l'importante concorrenza.

Per restare aggiornato con tutte le news di mercato CLICCA QUI . Su Felix, infatti, c'è da tempo anche il, intenzionato a fare sul serio per portarlo in Premier League. Un'ulteriore prova di ciò è certamente l'incontro che stando a quanto riportato da 'Record' ci sarebbe stato tra il ds dei Citizens, Txiki, e i genitori del fantasista Carlos Sequeira e Carla Felix.