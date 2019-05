MILAN ABATE ZAPATA/ Il futuro di Ignazio Abate e Cristian Zapata con la maglia del Milan sembra al capolinea.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

I due veterani del club rossonero, stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', potrebbero non rinnovare il loro contratto in scadenza a giugno. Dalla società infatti, sembrano non arrivare segnali in merito a possibili prolungamenti per i due difensori. Per le ultime notizie sul calciomercato del Milan---> clicca qui!