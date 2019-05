CALCIOMERCATO JUVENTUS REAL MADRID POGBA / Estate bollente per Paul Pogba, centrocampista del Manchester United al centro di molteplici indiscrezioni. Intervenuto in conferenza stampa, Zidane ha fatto il punto sull'interesse del Real Madrid: "Di Pogba ho detto che è un buon giocatore e che lo conosco personalmente. Non ho detto altro, non entro in questo genere di discorsi specialmente in un momento come questo.

Quando le cose vanno bene vieni perdonato, quando non vanno bene basta una parola di troppo per essere massacrati - spiega 'Zizou' - Pogba è un giocatore del Manchester United, è un ottimo giocatore ma è dello United. A fine stagione vedremo cosa succederà, quali giocatori arriveranno e queli partiranno. Non ti dirò certo oggi che tratteremo Pogba". Pogba è il sogno di mercato anche della, che potrebbe dar vita a molteplici cambiamenti a centrocampo.