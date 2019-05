CALCIOMERCATO NAPOLI TOTTENHAM TRIPPIER / Il Napoli tenta il colpo Trippier dal Tottenham. Gli azzurri prevedono cambi sulle corsie difensive in vista della prossima stagione e avrebbero messo gli occhi sul terzino destro classe 1990.

A far infiammare i sogni dei tifosi nelle ultime ore, riporta 'Sky', è la presenza della moglie in città. Anche Carlo, ribadendo il su apprezzamento per Trippier, ha detto la sua in conferenza stampa: "Moglie di Trippier a Napoli? Non lo so, sinceramente. Ma questa è una bella città, ci si viene anche in vacanza - ha spiegato il tecnico - Stiamo visionando tanti calciatori, poi c’è da fare una valutazione tecnica o comunque da intavolare una trattativa".