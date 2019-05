ROMA FAZIO CHAMPIONS LEAGUE / Prosegue la rincorsa Champions della Roma, di scena domani pomeriggio sul campo del Genoa. Federico Fazio ha fatto il punto tra presente e futuro: "La squadra è in un buon momento, ora ci sono quattro finali per arrivare all'obiettivo più importante - ha dichiarato a 'Sky Sport' - Però sarà una bella lotta, perché ci sono tante squadre in corsa. Ora pensiamo a vincere queste quattro finali, se facciamo 12 punti avremo più possibilità rispetto alle nostre concorrenti. Pensiamo a fare la Roma.

Sarà dura giocare contro il Genoa, in uno stadio caldo e pieno dov'è sempre difficile vincere. Ma noi andremo lì per i tre punti, compatti e con voglia di lottare in queste quattro partite".

Fazio ha poi parlato dei compagni con i quali ha condiviso lo spogliatoio nel corso della sua carriera: "I cinque compagni più forti? A Siviglia avevamo una grande squadra, penso a Luis Fabiano, a Dani Alves e a Kanoute. Al Tottenham ho giocato con Kane, Eriksen e Son, qui con Totti e Daniele. In Nazionale ho potuto giocare con Messi, che è di un altro livello. Insomma è difficile metterli tutti in una top five, è stata una fortuna per me giocare con questi calciatori. Se penso poi che sono stato allenato da Maradona come Ct della nazionale, non è male".

