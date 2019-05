INTER COMUNICATO ICARDI / Non si placano le polemiche su Mauro Icardi. Dopo la telenovela per il rinnovo, le schermaglie con società e squadra, negli ultimi giorni l'attaccante è finito nel mirino dei tifosi per gli scatti hot pubblicati sul profilo Instagram di Wanda Nara, sua moglie e agente: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. La spaccatura con una parte della tifoseria sembra irreparabile.

La, con un comunicato apparso oggi sul suo profilo Facebook, ha chiarito nuovamente la sua posizione: "Lo abbiamo cercato di spiegare in tutte le lingue, nessuno mette in discussione le qualità tecniche e sportive del numero 9 ma il problema è e sarà sempre quello legato al suo profilo mentale ed all’atteggiamento nei confronti del gruppo che non può e non potrà mai cambiare - si legge - Le tante occasioni mancate per riconciliarsi con spogliatoio e curva sono abbondante testimonianza del fatto che, per il bene comune, un giocatore con quel tipo di superficialità caratteriale non può esser parte del futuro dell’Inter". Tra i commenti al post pubblicato sui social non sono mancate critiche e insulti.

Se c'è chi gradirebbe la permanenza dell'argentino, quindi, in casa Inter non manca chi, con forza, ne chiede l'addio, scottato per le tante vicende che hanno visto protagonista l'ex capitano negli ultimi mesi. In caso di partenza, per Icardi resta plausibile l'ipotesi Juventus. Di recente i bianconeri hanno avuto un incontro con la dirigenza nerazzurra, disposta a trattare per cifre vicine agli 80 milioni di euro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui