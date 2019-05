PREMIER LEAGUE BOURNEMOUTH TOTTENHAM / Ancora sconfitto il Tottenham, che con il Bournemouth (0-1) va incontro al secondo ko di fila in campionato e al terzo totale considerando la Champions League. Squadra di Pochettino sempre al terzo posto con 70 punti, ma che può essere superata dal Chelsea e avvicinata da Arsenal e Manchester United a 90 minuti dalla fine del campionato.

Contro il Bournemouth, gara a lungo dominata nel primo tempo con diverse occasioni da gol per Delee Lucas(il brasiliano sfiora anche il gol da cineteca da metà campo). Cambia tutto al 43', quandosi fa espellere per un fallo di reazione. Gli Spurs restano poi addirittura in nove a inizio ripresa (49') per il rosso a, autore di un bruttissimo fallo. Il Bournemouth passa quindi al 91' con