CALCIOMERCATO ROMA INTER MOURINHO CONTE / José Mourinho è il nome nuovo per la panchina della Roma. Alla ricerca di una nuova guida per la prossima stagione, infatti, i giallorossi avrebbero avviato i contatti col portoghese, che insieme a Conte è la migliore suggestione che offre il mercato.

Per il tecnico italiano sembra però in vantaggio l', che medita sul futuro di. Così, attraverso un sondaggio su Calciomercato.it ha chiesto ai suoi follower chi farebbe il migliore affare tra le due società: il 51% dei votanti ha preferito l'ipotesi diin giallorosso, mentre Conte in nerazzurro ha raccolto i favori del 49%.