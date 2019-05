LAZIO ATALANTA INZAGHI / Lazio che con l'Atalanta domani si gioca le residue chances di conquistare un posto in Champions League. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi in conferenza stampa spiega: "Rispettiamo l'avversario ma sappiamo di essere forti e di poter vincere.

In questo finale di stagione ci giochiamo tutto e confermiamo per il terzo anno di fila una Lazio molto competitiva.? In tre per due posti, mi soddisfano tutti. Vorrei avere sempre questo imbarazzo nella scelta. Valuterò chi dovrà restare fuori, ma in massima serenità.torna domani, persiamo fiduciosi per il recupero con il? Nulla da dire".