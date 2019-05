CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA FIORENTINA / La Juventus ha ormai messo nel mirino Federico Chiesa. L'attaccante della Fiorentina è uno dei nomi in cima alla lista del ds Paratici per la prossima stagione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

I viola intendono fare di tutto per tenerlo e sparano alto per scoraggiare i potenziali compratori, ma i bianconeri insistono. Secondo 'Rai Sport', in arrivo una proposta al club toscano da bendi euro cash più il cartellino di