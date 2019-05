SAMPDORIA FERRERO CESSIONE VIALLI / In casa Sampdoria si fa sempre più contorta la situazione legata al futuro del club. L'attuale proprietà di Massimo Ferrero attende offerte scritte congrue e pazienta in attesa di una proposta.

Proposta che potrebbe arrivare da Abdullah Bin Mosaad, principe saudita grande appassionato di calcio, attuale co-proprietario dello, club che ha appena raggiunto la promozione in Premier League.

Come riporta 'Tuttosport', la sua cordata sarebbe in corsa per l'acquisizione della Sampdoria e starebbe prendendo sempre più quota. Vive però restano le piste del fondo inglese Aquilor e anche della cordata che fa capo a Gianluca Vialli, in cui potrebbe essere coinvolto anche Riccardo Garrone, ex presidente proprio del club blucerchiato. Vialli però deve alzare l'offerta a 100 milioni di euro per sperare nell'acquisto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui