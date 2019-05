SERIE A NAPOLI CAGLIARI CONFERENZA ANCELOTTI / Vigilia del posticipo domenicale Napoli-Cagliari valevole per la 35a giornata di Serie A. A partire delle 12.30 parlerà in conferenza stampa il tecnico azzurro Carlo Ancelotti. E' possibile seguire la diretta testuale qui su Calciomercato.it.

CAGLIARI - "Gara importante per difendere il secondo posto. Vogliamo raggiungere gli 80 punti chiudendo bene questa stagione".

ALLENATORE MANAGER - "Non voglio farlo perché mi toglierebbe tempo. E poi ci sono persone più competenti.

Non mi va di entrare in cose diverse dall'allenare".

ALBIOL - "Ha recuperato e domani scenderà in campo anche se non ha ancora i novanta minuti. Per noi è un calciatore importante, ci è mancata molto la sua esperienza così come la sua personalità".

STADIO - "Puntiamo a riempirlo sempre, quest'anno ci sono state delle difficoltà a tal proposito, ma non legate ai risultati della squadra. Abbiamo avuto momenti entusiasmanti e lo stadio non era comunque pieno. Il tifoso deve essere focalizzato sulla squadra e meno su dirigenza e proprietà. All'estero non è così. Il tifoso deve restare attaccato ai colori".

