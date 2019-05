CALCIOMERCATO JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ / Nella Juventus che verrà ci sono ancora delle possibilità che possa trovare posto James Rodriguez. Il trequartista colombiano non verrà riscattato dal Bayern Monaco e non rientra nei piani futuri del Real Madrid, proprietario del suo cartellino.

Ci sono tre fattori che lo 'spingono' in bianconero: il grande rapporto col suo agente Jorge, la volontà dello stesso calciatore di tornare a giocare cone infine il prezzo che potrebbe essere decisamente inferiore ai 45 milioni di euro fissati a suo tempo da Florentino Perez e il club bavarese per il riscatto, considerato chenon ha intenzione di puntarci. Secondo 'Rai Sport' non solo la Juve ma anche altre big di? - potrebbe provare a prendere James, nelle ultime ore accostato invece con forza al, con tanto di visite mediche già svolte. Staremo a vedere.