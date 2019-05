MILAN PAQUETA SENSI / L'unica certezza si chiama Lucas Paqueta. Il centrocampista brasiliano, arrivato in estate, è diventato subito un beniamino dei tifosi del Milan ed è praticamente l'unico punto inamovibile del centrocampo rossonero in vista della prossima stagione. Il talentuoso verdeoro è, almeno per il momento, l'unico punto fermo della linea mediana, che potrebbe subire una vera e propria rivoluzione in estate.

Come riporta 'Tuttosport', il Milan potrebbe rivoluzionare completamente la mediana, anche se molto dipenderà dall'eventuale qualificazione in Champions League. Certi sono gli addii a zero di Montolivo, Bertolacci e Mauri, mentre su Bakayoko aleggia il dubbio del riscatto. Senza Champions niente pagamento al Chelsea, che non è intenzionato a fare sconti sul prezzo. Ma in dubbio ci sono anche Kessie e Biglia, oltre che Bonaventura, per cui le incognite riguardano soprattutto la tenuta fisica. Potrebbe invece restare Calhanoglu. Intanto, nella lista degli acquisti, il primo posto per la mediana lo occupa Stefano Sensi del Sassuolo. Trattare con i neroverdi non sarà facile: potrebbero volerci almeno 25 milioni di euro.

