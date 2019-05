Milan e Roma, l'annuncio del Lille su Campos

MILAN ROMA CAMPOS / C'è tanto del lavoro di Luis Campos dietro alla straordinaria stagione del Lille secondo in Ligue 1 alle spalle dell'irraggiungibile Psg. Il Ds e braccio destro del presidente Gerard Lopez è stato in grado di costruire una formazione piena di talenti che ha fatto innamorare i top club europei ed inevitabilmente lo stesso Campos ha attirato le attenzioni delle grandi società in cerca di un nuovo dirigente con il fiuto giusto per gli affari.

Tra questi, vanno segnalate anche le italiane Roma e Milan che, però, vengono respinte al mittente dal numero uno del club francese che ribadisce: "Luis ha ricevuto offerte enormi - le parole di Lopez riportate da 'Le10Sport' -. Ho visto le cifre e ciò che gli mettevano a disposizione. Per me è il miglior scout al mondo. Ma me lo tengo, resterà qui la prossima stagione e per molto tempo. Oltre ad essere mio amico, so che crede totalmente in questo progetto. Lo ha dimostrato rifiutando questo tipo di offerte". Anche per questo la Roma ha virato con forza su Petrachi che è sempre più vicino