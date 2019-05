JUVENTUS BARCELLONA DE LIGT MARQUINHOS / Matthijs De Ligt resta in cima alla lista dei desideri della Juventus. Il difensore centrale olandese, giustiziere dei bianconeri nella sfida di Champions League contro l'Ajax, è il primo nome sul taccuino di Fabio Paratici per la prossima campagna acquisti. Scopo dei bianconeri è quello di assicurarsi un difensore centrale di livello e l'olandese sarebbe il grande obiettivo. Il costo però è elevato, così come la concorrenza.

Ilappariva in vantaggio nella corsa al giocatore, ma ora pare esserci stato un rallentamento. Per tutte le ultime di mercato della Juventus e non solo CLICCA QUI

Come riferisce 'Tuttosport', Mino Raiola, agente del ragazzo, vorrebbe un ingaggio molto più consistente per il proprio assistito, vista la super stagione fino ad ora disputata. I dirigenti catalani sarebbero rimasti spiazzati dalla contromossa di Raiola e potrebbe dunque aprirsi una vera e propria asta internazionale con Manchester United, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco pronti ad approfittarne. Oltre, naturalmente alla Juventus, che studia anche le alternative. Se De Ligt dovesse approdare a Monaco o a Parigi, qualcuno potrebbe fargli spazio. E potrebbe trattarsi di Boateng o di Marquinhos, nuovo nome finito nell'orbita bianconera. Attenzione però alle altre piste: Varane del Real Madrid, Savic dell'Atletico e soprattutto Ruben Dias del Benfica.

